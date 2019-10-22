Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında

54 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu üçüncü hafta müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Darüşşafaka Tekfen, İtalya deplasmanında, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu üçüncü hafta müsabakasında yarın İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Germani Brescia Leonessa ile Darüşşafaka Tekfen arasında Brescia şehrindeki Palaleonessa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 21.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk 3 maçında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan yeşil-siyahlılar, averajla lider durumda bulunuyor. Darüşşafaka Tekfen, geçen hafta İspanya'da Joventut Badalona'ya Klemen Prepelic'in son saniyede kendi yarı sahasından attığı basketle 85-82 yenilmişti.

İtalya ekibi Germani Brescia Leonessa da Darüşşafka Tekfen gibi ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. İtalyan temsilcisi, haftaya averajla 4. sırada girdi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 09:40 Kaynak: AA
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