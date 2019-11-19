Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak!

Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.



C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,