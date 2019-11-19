Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak!
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak! - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak!

6 saat önce

Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, Joventut Badalona'yı ağırlayacak!, System.String[]

Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.


C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 11:01 
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