Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Litvanya Deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, Litvanya Deplasmanında

6 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Darüşşafaka Tekfen, Litvanya Deplasmanında, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Kaunas şehrindeki Zalgirio Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Ligde son sırada bulunan Darüşşafaka Tekfen, rakiplerini 4 kez mağlup ederken, 23 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.

Zalgiris ise 12 galibiyet ve 15 yenilgiyle averajla 10. sırada bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:41 Kaynak: AA

Litvanya, Darüşşafaka, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
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