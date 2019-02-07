Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Milano Deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, Milano Deplasmanında

56 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.

Darüşşafaka Tekfen, Milano Deplasmanında, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 22. hafta mücadelesinde yarın İtalya ekibi AX Armani Exchange Olimpia Milan'la deplasmanda karşılaşacak.

Milano kentindeki Mediolanum Forum'da oynanacak karşılaşma 22.45'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 18 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor.

Yaptığı maçların 10'unu kazanan, 11'ini ise yitiren AX Armani Exchange Olimpia Milan ise 9. sırada yer alıyor.

Darüşşafaka Tekfen bugüne kadar THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Olimpia Milan ile oynadığı 3 maçı da kaybetti.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmada yeşil-siyahlılar rakibine 98-92 mağlup oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:45 Kaynak: AA

Milano, Avrupa, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor
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