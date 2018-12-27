Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

SALON: Volkswagen
HAKEMLER: Juan Carlos
Garcia, Fernando Rocha, Renaud Geller
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak
, Emircan Koşut
, Kidd 8, Oğuz Savaş
6, Diebler 5, Doğuş
Özdemiroğlu
OLYMPIAKOS: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma, Printezis 10, Milutinov 6, Williams-Goss 7, Toupane 5, Strelnieks 15, Vezenkov 2, LeDay 12
1'İNCİ PERİYOT: 24-12
İLK YARI: 42-31
3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53 THY Avrupa
Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen
kendi sahasında Yunanistan
'ın Olympiakos
takımını 79-75 mağlup etti.