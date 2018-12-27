Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75

1 saat önce

SALON: VolkswagenHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Renaud GellerDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş ÖzdemiroğluOLYMPIAKOS: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma,...

Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75, System.String[]


SALON: Volkswagen

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Fernando Rocha, Renaud Geller

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 19, Brown 7, Peiners 16, Evans 8, Eric 10, McCallum, Kartal Özmızrak, Emircan Koşut, Kidd 8, Oğuz Savaş 6, Diebler 5, Doğuş Özdemiroğlu

OLYMPIAKOS: Spanoulis 7, Papanikolaou 11, Timma, Printezis 10, Milutinov 6, Williams-Goss 7, Toupane 5, Strelnieks 15, Vezenkov 2, LeDay 12

1'İNCİ PERİYOT: 24-12

İLK YARI: 42-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-53

THY Avrupa Ligi 15'inci hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 79-75 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:47 Kaynak: DHA

Kartal Özmızrak, Juan Carlos, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Siirt Üniversitesi Rektörü, Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hıza Ulaşabilmesini İstedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıkladığı Türkiye'nin Siber Kalkanı 'Ahtapot'un Kullanımı Artırılacak

Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı Beşiktaş Yönetimi, Tolgay Arslan'ı Affetmeye Hazırlanıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 00:29:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen - Olympiakos: 79-75
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]