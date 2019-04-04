Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos Deplasmanında
33 dakika önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.
Darüşşafaka Tekfen
Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
'a konuk olacak.
Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.
Ligde iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, 5 galibiyet ve 24 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Geride kalan 29 haftada 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise averajla 11. basamakta bulunuyor. David Blatt'ın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunan ekibi, karşılaşmadan galip ayrılarak normal sezonu ilk 8'de tamamlayıp play-off'a kalmayı hedefliyor.
Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıda İstanbul
'da oynanan karşılaşmada Olympiakos'u 79-75 mağlup etmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:46 Kaynak: AA
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