Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos Deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos Deplasmanında

33 dakika önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, Olympiakos Deplasmanında, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. ve son hafta maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Barış ve Dostluk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 21.30'da başlayacak.

Ligde iddiası bulunmayan Darüşşafaka Tekfen, 5 galibiyet ve 24 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. Geride kalan 29 haftada 14 galibiyet ve 15 mağlubiyet yaşayan Olympiakos ise averajla 11. basamakta bulunuyor. David Blatt'ın başantrenörlüğünü üstlendiği Yunan ekibi, karşılaşmadan galip ayrılarak normal sezonu ilk 8'de tamamlayıp play-off'a kalmayı hedefliyor.

Darüşşafaka Tekfen, ilk yarıda İstanbul'da oynanan karşılaşmada Olympiakos'u 79-75 mağlup etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 09:46 Kaynak: AA

Yunanistan, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Olympiakos, Darüşşafaka, Spor
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