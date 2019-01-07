Darüşşafaka Tekfen Oyuncusu Michael Eric, Özür Diledi
16 dakika önce
Darüşşafaka Tekfen oyuncusu Michael Eric, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom ile yaptığı maçta rakip oyunculara yönelik hareketinden dolayı özür diledi.
Darüşşafaka Tekfen
oyuncusu Michael Eric, takımının Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Türk Telekom
ile yaptığı maçta rakip oyunculara yönelik hareketinden dolayı özür diledi.
Eric, Twitter
hesabından paylaştığı mesajda, "Türk Telekom Spor Kulübünden, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden ve Türkiye
Basketbol Federasyonundan, karşılaşmadaki sportmenlik dışı hareketimden dolayı özür dilemek istiyorum. Hareketim galip gelme isteği ve yüksek seviye rekabetin bir sonucuydu ama yanlış bir karar verdim. Bu davranışım için tekrar özür dilerim. Hiçbir zaman yapmak istemediğim bir hareketti." ifadelerine yer verdi.
İki takım arasında oynanan karşılaşmada yaşanan gerginlikte Eric, kendisine faul yapan rakip takım oyuncusu Ender Arslan
'a topu atarken, Metin Türen'e ise fiziki müdahalede bulunmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:24 Kaynak: AA
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