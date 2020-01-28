Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak! - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!

7 saat önce

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, Partizan'a konuk olacak!, System.String[]

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.


Mücadele öncesinde her iki takımında grupta ikişer galibiyeti ile birer yenilgisi bulunuyor.


İki ekip arasında grubun 3. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 65-63 kazanmıştı.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:21 
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