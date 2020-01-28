Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında

6 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu dördüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımına konuk olacak.

Darüşşafaka Tekfen, Partizan NIS deplasmanında, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu dördüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımına konuk olacak.

Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Mücadele öncesinde her iki takımında grupta ikişer galibiyeti ile birer yenilgisi bulunuyor.

İki ekip arasında grubun 3. haftasında İstanbul'da oynanan mücadeleyi Darüşşafaka Tekfen 65-63 kazanmıştı.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, basketbol, Partizan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:00 Kaynak: AA
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