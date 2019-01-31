Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i Ağırlıyor

Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i Ağırlıyor

1 saat önce

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen, Real Madrid'i Ağırlıyor, System.String[]
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta mücadelesinde yarın İspanya ekibi Real Madrid'i konuk edecek.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, 3 galibiyet ve 17 mağlubiyetle 16. ve son sırada bulunuyor. Yaptığı maçların 16'sını kazanan, 4'ünü ise yitiren organizasyonun son şampiyonu Real Madrid ise 2. sırada yer alıyor.

İki takım Avrupa Ligi'nde 8. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçların 5'ini Real Madrid kazandı, 2 mücadeleden ise Darüşşafaka galip ayrıldı.

Ligin ilk yarısında yapılan karşılaşma, Real Madrid'in 109-93 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:16 Kaynak: AA

Avrupa, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Real Madrid, Darüşşafaka, Spor
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