Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçının Sırbistan'a alınması - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçının Sırbistan'a alınması - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçının Sırbistan'a alınması

6 saat önce

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti...

Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçının Sırbistan'a alınması, System.String[]

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Segafredo Virtus Bologna maçının Avrupa Ligi yönetimi tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi.

Hidayet Türkoğlu'nun, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Euroleague'in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak ULEB Avrupa Kupası maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur." ifadeleri yer aldı.

Kararı anlaşılmaz bulduklarının altını çizen Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul'da oynanması gereken ancak İtalya'daki koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen maç, 5 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna'nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague'i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:12 Kaynak: AA
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