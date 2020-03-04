Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Sırbistan'da seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Sırbistan'da seyircisiz oynanacak - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Sırbistan'da seyircisiz oynanacak

6 saat önce

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna karşılaşması, yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Sırbistan'da seyircisiz oynanacak, System.String[]

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda ertelenen Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna karşılaşması, yarın Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanacak.

Yeşil-siyahlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bugün Volkswagen Arena'da oynanması gereken ancak koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelenen müsabakanın yarın TSİ 20.15'te Stark Arena'da oynanacağı belirtildi.

Açıklamada, kazanan takımın ULEB Avrupa Kupası'nda çeyrek finale kalacağı, kaybeden ekibin ise eleneceği müsabakanın Sırbistan Sağlık Bakanlığının kararıyla seyircisiz oynanacağı kaydedildi.

Dört takımın yer aldığı Top 16 E Grubu'nda her 2 takımın da 3'er galibiyeti bulunuyor. Grupta Segafredo Virtus Bologna ikinci, Darüşşafaka Tekfen ise üçüncü sırada yer alıyor. Maçı kazanan taraf, Partizan NIS'ın ardından adını çeyrek finale yazdıracak.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Sırbistan Karadağ, Darüşşafaka, Bologna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:00 Kaynak: AA
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