Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti

Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti

13 dakika önce

İlk periyotta Doron Lamb ve Jarrod Jones ile hücumda etkili olan Darüşşafaka, bu çeyreği 22-19 önde kapattı.

Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti, System.String[]

İlk periyotta Doron Lamb ve Jarrod Jones ile hücumda etkili olan Darüşşafaka, bu çeyreği 22-19 önde kapattı. 2'nci çeyreğe tutuk başlayan Darüşşafaka, periyodun ilk beş dakikasını dört sayı farkla geride kapattı: 30-26.


Bu dakikadan sonra hücumda toparlanan deplasman ekibi, devreyi 38-36 önde kapattı. 3'üncü periyoda etkili başlayan Darüşşafaka, periyodun bitimine 7 dakika kala farkı 9'a çıkardı: 38-47.


Periyodun kalan kısmında hücumda daha iyi performans sergileyen Joventut Badalona, son periyoda bir sayı geride girdi: 60-61.


Son periyot büyük bir çekişmeye sahne oldu. İki takım da oyundan kopmazken son 1 dakikaya 82-82 eşitlikle girildi. Gary Browne'nin kaçan şutu sonrasında kendi sahasından şutu kullanan Klemen Prepelic isabeti bulunca Darüşşafaka Tekfen karşılaşmadan 85-82 mağlup ayrıldı.


Darüşşafaka Tekfen'de Johnathan Hamilton 16 sayı 11 ribaund ile double double yaparken, ev sahibinde Xabi Lopez-Arostegui ürettiği 17 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.


Darüşşafaka Tekfen, gruptaki 4'üncü maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda İtalya temsilcisi Germani Brescia Leonessa ile mücadele edecek.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ahmet Nur Çebi: Abdullah Avcı'ya destek olacağız
Suat Serdar: Ozan Kabak ile savaşa karşıyız Traktör Sazi'den Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Mehdi Bebri'ye destek! Tribünde gördükleri yetişkin film yıldızına tepki gösterdiler!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2019 00:46:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen son saniyede kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]