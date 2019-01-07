Darüşşafaka Tekfen - Türk Telekom: 94-87
24 dakika önce
SALON: Darüşşafaka Ayhan ŞahenkHAKEMLER: Mehmet Keseratar, Mehmet Serdar Ünal, Sinem TetikDARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak 11, Muhammed Baygül 6, Emircan Koşut, Oğuz Savaş, Peiners 11, Berk Demir 1TÜRK TELEKOM: Campbell...
SALON: Darüşşafaka
Ayhan Şahenk
HAKEMLER: Mehmet Keseratar
, Mehmet Serdar
Ünal, Sinem Tetik
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Douglas 12, Doğuş
Özdemiroğlu 6, Diebler 13, Evans 20, Eric 14, Kartal Özmızrak
11, Muhammed Baygül
6, Emircan Koşut
, Oğuz Savaş
, Peiners 11, Berk Demir 1
TÜRK TELEKOM: Campbell 3, Landesberg 26, Yunus Emre Sonsırma 10, Gabriel 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Ender Arslan
5, Kaya Peker
4, Polat Kaya
, Redding 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-25
İLK YARI: 43-45
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-62
DİSKALİFİYE: 37.02 Eric (Darüşşafaka Tekfen
)
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 14'üncü hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen kendi sahasında Türk Telekom
'u 94-87 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:44 Kaynak: DHA
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