Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 7. haftasında yarın Fransa temsilcisi Nanterre 92'ye konuk olacak.

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, üçer galibiyet ve beraberlikle 6 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Nanterre 92 ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.