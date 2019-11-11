Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak
7 saat önce
Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen, üçer galibiyet ve beraberlikle 6 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Nanterre 92 ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:17
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