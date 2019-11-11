Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak

7 saat önce

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Nanterre 92'yle karşılaşacak, System.String[]

Nanterre kentinde Maurice Thorez Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.45'te başlayacak.


Darüşşafaka Tekfen, üçer galibiyet ve beraberlikle 6 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Nanterre 92 ise 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Nanterre, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:17 
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