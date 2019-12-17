Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında

Darüşşafaka Tekfen gibi grupta 5 galibiyeti bulunan UNICS Kazan, rakibini yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.

B Grubu'nda geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, rakibine İstanbul 'daki ilk maçta 79-77 yenilmişti.

Darüşşafaka Tekfen, basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında yarın Rusya 'da UNICS Kazan 'la karşılaşacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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