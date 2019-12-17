Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında

6 saat önce

Darüşşafaka Tekfen, basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında yarın Rusya'da UNICS Kazan'la karşılaşacak.

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda Rusya deplasmanında, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen, basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu son hafta maçında yarın Rusya'da UNICS Kazan'la karşılaşacak.


Kazan şehrindeki Kazan Basketbol Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19.30'da başlayacak.


B Grubu'nda geride kalan 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi alarak liderlik koltuğunda bulunan ve son 16 turuna kalmayı garantileyen yeşil-siyahlılar, rakibine İstanbul'daki ilk maçta 79-77 yenilmişti.


Darüşşafaka Tekfen gibi grupta 5 galibiyeti bulunan UNICS Kazan, rakibini yenerse diğer maçların sonucuna bakmadan adını son 16 turuna yazdıracak.


Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Avrupa, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:19 
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