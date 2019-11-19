Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.

C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.