Son Dakika Haberleri: Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek

6 saat önce

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek, System.String[]

Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.

C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
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