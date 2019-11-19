Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek - Son Dakika Spor
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Joventut Badalona'yı konuk edecek
6 saat önce
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:10 Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen, ULEB Avrupa Kupası C Grubu 8. haftasında yarın İspanya'nın Joventut Badalona ekibini konuk edecek.
Volkswagen Arena'daki mücadele saat 20.15'te başlayacak.
C Grubu'nda 4 galibiyet ve 3 yenilgisi bulunan Darüşşafaka Tekfen, 2. sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve yenilgi sayısına sahip Joventut Badalona ise averajla 3. sırada bulunuyor.
Zlatan'dan şaşırtan karar! Bologna'ya transfer oluyor EURO 2020'yi kazanan 69 milyon euroyu kasasına koyacak Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı Messi ve Cavani hazırlık maçında birbirine girdi: Kavga etmeye var mısın?