Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Darüşşafaka Tekfen-Virtus Bologna maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda Darüşşafaka Tekfen'in Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı maç, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle İtalya'ya uyguladığı seyahat kısıtlaması yüzünden ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, Darüşşafaka Tekfen'in son 16 turu E Grubu 6. haftasında 4 Mart Çarşamba günü Segafredo Virtus Bologna'yı ağırlayacağı mücadelenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında İtalya ekibinin Türkiye'ye girmesi mümkün olmadığı için ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, İçişleri Bakanlığının son 14 günde İtalya'da bulunmuş yolcuların Türkiye'ye girmesine yönelik kısıtlama getirmesi nedeniyle bu kararın alındığı ifade edildi.

Karşılaşmanın farklı bir ülke ve tarihte oynanması konusunda değerlendirmelerin yapıldığı, bu kararın ilerleyen günlerde açıklanacağı belirtildi.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Bologna, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:56 Kaynak: AA
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