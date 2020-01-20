Son Dakika › Spor › Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek - Son Dakika Spor
Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek
6 saat önce
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu üçüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımıyla karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası son 16 turu E Grubu üçüncü maçında yarın Sırbistan'nın Partizan NIS takımıyla karşılaşacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen, kupanın ikinci turundaki grubunda birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci basamakta yer alırken, iki maçı da kazanan Partizan NIS lider bulunuyor.
Son Dakika Aytemiz Alanyaspor, Cenk Gönen ile sözleşme imzaladı Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori Fenerbahçe Dan Bilzerian, Conor McGregor'ın maçında 900 bin dolar kaybetti Manchester United'ın kalecisi Sergio Romero trafik kazası geçirdi