Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek - Son Dakika Spor

Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek

6 saat önce

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.

Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek, System.String[]

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.


Darüşşafaka Tekfen, kupanın ikinci turundaki grubunda birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci basamakta yer alırken, iki maçı da kazanan Partizan NIS lider bulunuyor.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Volkswagen, Partizan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:13 
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