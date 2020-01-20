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Darüşşafaka Tekfen yarın Partizan NIS'ı konuk edecek
6 saat önce
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.
Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.15'te başlayacak.
Darüşşafaka Tekfen, kupanın ikinci turundaki grubunda birer galibiyet ve yenilgiyle ikinci basamakta yer alırken, iki maçı da kazanan Partizan NIS lider bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:13
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