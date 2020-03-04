Darüşşafaka - Virtus Bologna maçı Belgrad'da oynanacak

Darüşşafaka ile Virtus Bologna arasındaki Eurocup maçının Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynanacağı açıkladı. Müsabaka korona virüsü nedeniyle seyircisiz oynanacak.



Eurocup Son 16 Turu E Grubu son müsabakasında Darüşşafaka ile Virtus Bologna arasında İstanbul'da oynanması gereken mücadele, İtalya - Türkiye arası uçuşların korona virüsü tedbirleri nedeniyle durdurulması sonucu ertelenmişti. Eurocup'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, karşılaşmanın Sırbistan'ın Belgrad şehrinde oynanacağı açıkladı. Kazananın çeyrek finale kalacağı mücadele yarın TSİ 20.15'te Stark Arena'da oynanacak.



Sırbistan Sağlık Bakanlığı'nın Korona virüsü tedbirlerinden dolayı müsabaka seyircisiz oynanacak. - İSTANBUL