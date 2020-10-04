Darüşşafakalı Beren'in projesi "dünya finalinde" (2)

İngiliz Kraliyet Ailesi'nden eğitim bursu alan ilk Türk olan ve damak içine yerleştirilerek ağız içinden biyometrik verilerin alınmasını sağlayan bir cihaz tasarlayan Darüşşafakalı Beren Kayalı (26), "Tata Varsity Pitch 2020" yarışmasının halk oylamasında birinci olarak doğrudan finale çıkma hakkını kazandı. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M.Tayfun Öktem, Darüşşafaka mezunu Beren Kayalı'nın Stealth Tech isimli projesiyle İngiltere'de Tata Group ve Nacue kuruluşunun düzenlediği Tata Varsity Pitch 2020 adlı yarışmaya katıldığını anımsatarak, şöyle devam etti: "Büyük bir mutluluk ve gururla söylemek isterim ki; 250'den fazla projenin katıldığı yarışmanın 28 Eylül'de başlayan ve 3 gün süren halk oylamasında Beren en yüksek oyu, 4 bin oy farkla, aldı."Beren hem Darüşşafaka öyküsünde hem de mezun olduktan sonraki hayatında hep güzel haberlerini aldığımız, çabasını ve zekasını takdir ettiğimiz bir mühendis kızımız."Darüşşafaka'nın hem böyle başarılı gençlerin hem de bu gençleri destekleyen, yanlarında olan iyi kalpli insanların yuvası olduğunu görmek bizim sık sık karşılaştığımız ama her seferinde ilk kez yaşıyormuşçasına gurur duyduğumuz bir durum."Peki şimdi ne olacak derseniz;"Yarışma jürisi beşi aşmayan projeyi finale taşıyacak. Resmi sonuçlar çıkmamış olmakla birlikte, Beren'in projesiyle birlikte birkaç projenin daha finalde yarışmasını bekliyoruz."Final değerlendirmesi sonucu birinci olan projenin hayata geçmesine destek verilecek. "Beren için bu, ileri mühendislik teknolojilerini kullanım hakkı elde edebilmesi, ekip kurabilmesi ve projesi için fokus grup oluşturabilmesi demek."Öğrencimizi dünya sorunlarını dert edinip çözüm üretme çabasından dolayı bir kez daha tebrik ediyor, böylesi parlak bir mühendisten desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Desteğimiz Finalde de onunla olacak..."Darüşşafaka'dan 2012 yılında mezun olduktan sonkra Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği'ne giren Kayalı, mezuniyetinin ardından inovasyon ve dizayn alanında master yapmak için İngiltere'de bulunan Imperial College London'a başvurdu. Birinci yılın ardından ise Kayalı bu kez burs için İngiltere Kraliyet Ailesi'ne bağlı Royal Commission 1851 Kraliyet Akademisi'nin verdiği burs programına başvurdu. Sadece oturum hakkı olan insanlara verilen burs programına başarılı çalışmalarıyla girmeye hak kazanan Beren Kayalı, bu bursu almayı başaran ilk Türk oldu.Master programını sürdürürken okul için ekibiyle birlikte bir grup projesi yapan Beren Kayalı, yarışmaya katıldığı projesini şu sözlerle anlattı: "Bunun için ağızdan biyometrik data alabilen giyilebilir bir cihaz tasarladık. Okulun patent programına başvurduk ve projemiz patent hakkı kazandı. "Düşünün, damağınıza ikinci bir deri gibi oturarak sizin tükürüğünüzden ve ağız içinizden datalar alıyor. "Bu proje ileride insanların kan tahlili yaptırmak için iğne olmalarına gerek kalmamasını sağlayacak. Bu biyometrik dataları akıllı cihazlar üzerinden doktorunuza iletebilecek."Mesela şu anda kovid nedeniyle hem İngiltere'de hem de Türkiye'de insanlar doktora gitmeye tahlil yapmaya korkuyorlar. Oysa böyle bir cihazla kendi tahlillerini kendileri yaparak doktorlarına iletebilirler. "Biz böyle bir cihaz tasarladık ve bunun patentini aldık. Ama bu projeyi hayata geçirmek ve cihazı üretebilmemiz için para bulmamız gerekiyor. Bu noktada da bu yarışma bizim için çok önemli.

"Çünkü bu yarışmadan kazanacağız 15 bin Pound'luk ödül ile ekibimizi geliştirebilir ve bu teknolojiyi hayata geçirebiliriz. Cihaz üzerinde çalışmalara başlayabiliriz." (Fotoğraflı)

- İstanbul