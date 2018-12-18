Son Dakika Haberleri: Darüşşafakalı Öğrencilere Çin'den Masa Tenisi Desteği

Darüşşafakalı Öğrencilere Çin'den Masa Tenisi Desteği

1 saat önce

– Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA) işbirliğiyle öğrencilere spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.

Darüşşafakalı Öğrencilere Çin'den Masa Tenisi Desteği, System.String[]
Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde oluşturulan Masa Tenisi Kulübü, Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve İstanbul Çinli İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ICBIA) işbirliğiyle öğrencilere spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.

Yaklaşık 155 yıldır "eğitimde fırsat eşitliği" misyonuyla ebeveyn kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz öğrencileri eşitlikçi, akılcı ve çağdaş bir eğitimle buluşturan Darüşşafaka Cemiyeti, çocuklara spor sevgisini aşılamayı sürdürüyor.

Çin Halk Cumhuriyeti Konsolosluğu ve ICBIA öncülüğünde, Darüşşafaka Masa Tenisi Kulübü'nün antrenörlüğünü uzun yıllardır ülkemizde farklı görevlerde bulunan, Çin asıllı eski milli sporcu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Masa Tenisi Kadın A Takımı Antrenörü Meng Li Wang (Merve Menge) üstleniyor.

Söz konusu işbirliğinin detayları, 19 Aralık Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenecek ve dostluk müsabakalarıyla renklenecek etkinlikte kamuoyuyla paylaşılacak. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Darüşşafaka, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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