Tanzanya'da Kaplumbağa Eti Yiyen 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 74 Kişi Hastanelik Oldu

DARÜSSELAM, 13 Ekim (Xinhua) -- Tanzanya'nın Lindi bölgesi sağlık yetkilisi Khery Kagya Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, ülkenin güneyinde yer alan bölgede zehirli olduğundan şüphelenilen kaplumbağa eti yiyen en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de hastanelik olduğunu duyurdu.

Kagya, kurbanların zehirli olduğundan şüphelenilen kaplumbağa etini bir hafta önce Kilwa ilçesinin Hint Okyanusu kıyısındaki Rushungu köyünde tükettiklerini söyledi. Kagya, köydeki balıkçıların kaplumbağa etini tehlikenin farkında olmayan köylülere sattığını, köylülerin de eti yedikten birkaç saat sonra hastalandığını belirtti.

Hayatını kaybedenlerin birinin yetişkin, ikisinin ise çocuk olduğunu kaydeden Kagya, durumu kritik olan üç köylünün Sokoine Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım altında olduğunu söyledi.

Kagya, eti tüketen köylülerin sürekli kusmaya başladığını, bazılarının da karın ağrısı yaşadığını dile getirdi.

Lindi bölgesi polis amiri Pili Mande, polisin konuyla ilgili soruşturma başlattığını bildirdi.

Hükümetin koruma amaçlı olarak kaplumbağa etinin yenmesini yasaklamasına karşın kurallara uymayan bazı balıkçılar bu eti yasadışı yollarla satıyor. Bazı kaplumbağaların zehirli olduğu biliniyor.