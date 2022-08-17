Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'na Yüksek Hızlı İnternet Bağlantısı Sağladı - Son Dakika
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Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'na Yüksek Hızlı İnternet Bağlantısı Sağladı

17.08.2022 10:26
Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'na Yüksek Hızlı İnternet Bağlantısı Sağladı

DARÜSSELAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya Bilişim, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye Salı günü, Tanzanya'nın devlet telekomünikasyon firmasının, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı'nda ulusal geniş bant projesi aracılığıyla yüksek hızlı internet...

DARÜSSELAM, 17 Ağustos (Xinhua) -- Tanzanya Bilişim, İletişim ve Bilişim Teknolojileri Bakanı Nape Nnauye Salı günü, Tanzanya'nın devlet telekomünikasyon firmasının, Afrika'nın en yüksek dağı olan Kilimanjaro Dağı'nda ulusal geniş bant projesi aracılığıyla yüksek hızlı internet bağlantısı sağladığını açıkladı. Nnauye, "Bugün Kilimanjaro Dağı'nda yüksek hızlı internet iletişimini başlatıyorum. Turistler artık dağın zirvesinden dünya geneliyle iletişim kurabilirler" dedi. Bakan, Afrika'nın çatısı olarak da adlandırılan dağın deniz seviyesinden 3,720 metre yükseklikte bulunan Horombo Kamp Alanı'na yüksek hızlı internet bağlantısının devlet tarafından işletilen Tanzanya Telekomünikasyon Limited Şirketi tarafından Ulusal BİT Geniş Bant Omurgası projesi aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu proje, Tanzanya'da e-devlet, e-öğrenme, e-sağlık, e-ticaret ve daha fazlasının yerel ve küresel olarak uygulanmasını sağlayarak sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınma için BİT uygulamalarının kullanımını geliştirmeyi amaçlıyor. Nnauye, Ekim ayında internet bağlantısının dağın en yüksek zirvesi olan, deniz seviyesinden 5.895 metre yükseklikteki Uhuru'ya ulaşmasının beklendiğini söyledi. Tanzanya'nın önde gelen turistik yerlerinden biri olan Kilimanjaro Dağı, her yıl dünyanın dört bir yanından gelerek dağın zirvesine ulaşmaya çalışan yaklaşık 50.000 doğa yürüyüşçüsünü buraya çekiyor.

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Kaynak: Xinhua

Toros Dağları, Tanzanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanzanya, Kilimanjaro Dağı'na Yüksek Hızlı İnternet Bağlantısı Sağladı - Son Dakika

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