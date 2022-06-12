DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar "beyaz" bir gelecek ümidiyle yaşıyor - Son Dakika
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DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar "beyaz" bir gelecek ümidiyle yaşıyor

12.06.2022 11:26

Dünyanın dört bir yanında farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan albino bireyler, bazı Afrika ülkelerinde batıl inançlardan ötürü ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Dünyanın dört bir yanında farklı görünüşlerinden dolayı ayrımcılığa maruz kalan albino bireyler, bazı Afrika ülkelerinde batıl inançlardan ötürü ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albinolar, Tanzanya, Zambiya, Burundi ve Malavi gibi Afrika ülkelerinde şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve uzuvları kesiliyor.

Radikal ayrımcılığa ve şiddete maruz kalan, çocuk yaştan itibaren büyücülerin ve batıl inançlı kişilerin hedefi olan albinolar, kendilerini koruyacak ve toplumu bilinçlendirecek kurumların eksikliğini yaşıyor.

Tanzanya'daki AA muhabiri, "13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü" dolayısıyla ülkedeki albinolarla yaşadıkları zorlukları konuştu.

İhtiyaçlarını bilmiyorlar

Ülkenin en büyük şehri Darüsselam'ın Kigamboni bölgesinde yaşayan Süleyman Muhammed, cilt sorunlarının, 2019 yılından bu yana yaptığı işe engel olmaya başladığını söyledi.

Bazı albino bireylerinin kendi hallerini kabullenemeyip diğer insanlar gibi yaşamayı tercih ettiğini söyleyen Muhammed, "Bazı albino bireyler, gözlük, şapka ve güneş kremi gibi ürünler kullanmıyorlar. Daha doğrusu kullanması gerektiğini bilmiyorlar. Böylece cilt kanseri, görme problemi ve diğer sağlık sorunları yaşıyorlar." dedi.

Süleyman Muhammed, cilt kanseri olan birisinin tarlada çalıştığını ve güneş kremi dahi bulamadığını ifade ederek, ihtiyaçlarını ve haklarını bilmeyen kişilere çok sık rastlandığını anlattı.

Yalnızca albinolara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturacak ve yardım edecek bir dernek kurmak isteyen Muhammed, "Albinolara, güneş kremi gibi ihtiyaç malzemelerini vermek istiyorum. Sadece Darüsselam'daki albinolar değil, uzak şehirlerdeki albinolara da yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

"Komşularıma bile güvenemiyordum"

Okulunu birincilikle bitiren ve ulusal sınava hazırlanan 13 yaşındaki İkram Hassan ise ailesine yardım etmek için pilot olma hayali kurduğunu belirtti.

Küçüklüğünden bu yana annesinin tanımadığı insanların yanına yaklaşmaması ikazlarıyla büyüdüğünü anlatan Hasan, okuldayken bazı öğrencilerin ona garip isimler verdiklerini ve onunla alay ettiklerini söyledi.

Geçen hafta Darüsselam'ın Kigogo bölgesinde bir albinonun saldırıya uğradığını ve kaçırıldığını aktaran Hasan, albinonun elinin kesilmek istendiğini ancak kaçırılan kişinin kendisini kurtarmayı başardığını ifade etti.

Hassan, "Hükümetten toplumda bize de öncellik vermelerini talep ediyoruz. Bizim de istihdam gibi fırsatlarımız olsun, biz de yaşayalım." dedi.

İkram'ın annesi Riziki Ali ise çocuğunu normal bir çocuk gibi büyütmeye çalıştığını belirterek, "İkram'ı doğurduğumda albinolara yönelik şiddetin tam aktif olduğu bir dönemdi. Bazen ben evden çıktığımda çocuğumu sadece akrabalarıma bırakabilirdim. Komşularıma bile güvenmiyordum." diye konuştu.

Çocuğunun geleceği için endişelenen babası Hassan Ahmed ise "Oğlumun hayalini gerçekleştirmek için elimden geleni yapıyorum. Ancak oğlum için endişe ve korku içindeyim." ifadelerini kullandı.

Tanzanya'da her 1400 kişiden biri albino

Genetik bir durum olan albinizmde, vücutta doğuştan melanin pigmentlerinin eksikliği deri, saç, tüy ve gözlerin beyaz renkli olmasına yol açıyor.

Dünya genelindeki albinolu bireyler arasında en zor durumda olanların başında ise güneşin yakıcı sıcağıyla mücadele etmenin yanı sıra büyücüler tarafından öldürülme korkusu yaşayan Afrikalılar geliyor.

Albinolar, Afrika'nın bazı ülkelerinde zengin olmak, iyi bir kısmet bulmak veya sağlığına kavuşmak için öldürülüyor.

Yaklaşık 60 milyon kişinin yaşadığı Tanzanya'da her 1400 kişiden biri albino doğuyor.

DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar beyaz bir gelecek ümidiyle yaşıyor
DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar beyaz bir gelecek ümidiyle yaşıyor
DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar beyaz bir gelecek ümidiyle yaşıyor
DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar beyaz bir gelecek ümidiyle yaşıyor

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Kaynak: AA

Tanzanya, Zambiya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DARÜSSELAM - Afrikalı albinolar 'beyaz' bir gelecek ümidiyle yaşıyor - Son Dakika

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