DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu - Son Dakika
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DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu

17.04.2022 11:13

Tanzanyalı Türkiye mezunları, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Tanzanyalı Türkiye mezunları, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçiliği himayesinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Mehmet Güllüoğlu, elçilik personelleri ve Tanzanyalı Türkiye mezunları katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, farklı pozisyonlarda çalışan Tanzanyalı genç iş adamları hikayelerini ve düşüncelerini paylaştı.

Türkiye'nin Darüsselam Büyükelçisi Güllüoğlu, iftar sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye mezunlarının kurduğu Türkiye Mezunlarının Sosyal-Ekonomik Katmanı Derneğiyle (SETTA) ekonomi ve sosyal alanlarda birçok iş birliği yapacaklarını söyledi.

İftara katılan mezunlardan bir kısmının YTB bursuyla okumuş olmalarından mutluluk duyduğunu dile getiren Güllüoğlu, "Türkiye'ye gidecek Tanzanyalı öğrencilerin sayısını artırmaya çalışıyoruz." dedi.

Güllüoğlu, iftar programını YTB ile birlikte planladıklarını dile getirerek, YTB'ye şükranlarını sundu.

SETTA Başkanı Ali Amran Ayoub da derneğinin kuruluş amacının, Tanzanyalı Türkiye mezunlarını ortak faaliyetlerde birleştirerek toplumda daha büyük etki yaratmak olduğunu belirtti.

Ayoub, SETTA'nın başta Türkiye olmak üzere dünyanın her yerinden Tanzanya'ya yatırım yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmek için çalışacağını anlattı.

DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu
DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu
DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu

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Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Güllüoğlu, Türkiye, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DARÜSSELAM - Tanzanyalı Türkiye mezunları iftar programında buluştu - Son Dakika


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