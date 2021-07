DARÜSSELAM - Türkiye'nin yardım kuruluşları, 11 bin kilometre uzaklıktaki Tanzanyalı Müslümanlara çifte bayram yaşattı - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla yaptıkları kampanyalardaki bağışlar sayesinde Tanzanya'da kurban kesim faaliyetlerini yürüten Türkiye merkezli yardım kuruluşları, ülkedeki binlerce ihtiyaç sahibi aileye çifte bayram yaşattı.

Türkiye merkezli faaliyet yürüten yardım kuruluşları, dünyanın birçok noktasında olduğu gibi Afrika'da da yardım faaliyetlerini yıl boyunca sürdürüyor.

Bayram dolayısıyla çeşitli kampanyalarla bağış toplayan sivil toplum kuruluşlarına (STK) bağlı ekipler, vekaletle yapılan kurban bağışlarının kesimi ve dağıtımını yerinde denetliyor.

Afrika'nın birçok noktasında olduğu gibi Tanzanya'da da kurban kesim faaliyetlerini yürüten STK'lar, burada yaşayan ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

Tanzanya'ya gelen dernek ve vakıflar, Darüsselam, Tanga ve Singida bölgeleri başta olma üzere ülkenin birçok yerinde önceden belirlenen noktalarda kurban kesimi yaparak, etleri dağıttı.

Bunların en büyükleri arasında yer alan, Tanga bölgesinin Handeni ilçesine bağlı köyler için kurulan ortak kurban kesim alanında sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan binlerce kişi, tanıdıklarıyla bayramlaşıp kurbanlıkların kesimini bekledi.

Yardım kuruluşlarına bağlı ekiplerin gözetiminde yerli halk tarafından İslami usullere uygun kesimlerin ardından kurban etlerinin bir kısmı burada pişirilerek, toplananlara ikram ediliyor.

Daha sonra ekiplerce dağıtılan kurban etleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Ülkedeki yardımların çoğunu koordine eden İngiltere merkezli İslamic Help Vakfının Kurucusu ve Genel Başkanı Sultan Niaz-ul Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk olarak Endonezya'daki tsunami ile Pakistan'daki sel ve depremin ardından faaliyetlerine başladıklarını söyledi.

Kuruldukları günden itibaren yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Hasan, "Son 4 yıldır Türk kurumlarıyla da çalışmaya başladık. Türk kurumları gerçekten çok yardımseverler. Onlarla çalıştığımız için çok mutluyum. Türk kurumları çok gayretli ve çok hassaslar." dedi.

Türkiye'den 26 yardım kuruluşu kurban bağışı için Tanzanya'ya geldi

Vakfın Operasyonlar Direktörü Amjat Khan ise bu yıl Türkiye'den 26 yardım kuruluşunun Tanzanya'da kurban kesim işlemi yürüttüğünü kaydetti.

Bu kuruluşlarının yardımlarıyla alınan 5 bin 300 büyükbaş hayvanın kesiminin yapıldığını dile getiren Khan, "Türkiye'deki kurumların temsilcileri de buraya gelerek hayvanların İslami usullere göre kesilip kesilmediğini ve dağıtımını denetliyorlar." diye konuştu.

Khan, Türkiye'deki yardım kuruluşlarının Afrika'nın gelişimi için çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Nerede bir felaket, kriz olursa Türkiye'deki kurumlar en hızlı şekilde orada oluyorlar. Türkiye'deki insanları ve dünya Müslümanları olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı çok çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"Buradaki inanlar yılda sadece 1 kere et yiyebiliyorlar"

Bugün yapılan kurban kesimleri ile insanların çok mutlu olduğunu belirten Khan, şöyle devam etti:

"Sadece şu an bulunduğumuz Handini kurban kesim alanında 250 büyükbaş, 338 tane de küçükbaş hayvan kesildi. Buradaki inananlar yılda sadece 1 kere et yiyebiliyorlar. Bu yüzden yıl boyunca Müslümanların özellikle de Türkiye'deki Müslümanların buraya gelip kurban eti dağıtmasını bekliyorlar. Çünkü buradaki insanların et alacak kadar gelirleri yok."

Burada bekleyen insanları bayramda daha mutlu etmek için düzenledikleri yemek organizasyonunda kesilen hayvanların bir kısmını burada pişirerek, onlara ikram ettiklerini ifade eden Khan, yılda bir kez olsun et yiyebilmek için 14 kilometre uzaktaki köylerden bile insanların geldiğini sözlerine ekledi.