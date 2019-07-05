Dasdas, bu sezon 400 bin kişiyi ağırladı!

Sayısız kapalı gişe oyuna ve binlerce kişinin doldurduğu konserlere ev sahipliği yapan mekan, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen mor ve ötesi konseriyle unutulmaz bir sezon kapanışına imza attı.

DasDas, Aralık ayında kapılarını açtığı Metropol İstanbul'daki yeni yerinde sezon boyunca tiyatro oyunlarından konserlere, gösterilerden atölyelere birbirinden farklı etkinliklerle misafirlerini ağırladı. Geçtiğimiz günlerde mor ve ötesi konseriyle sezonu kapatan Anadolu Yakası'nın kültür-sanat ve yaşam merkezi, Aralık 2018'den bugüne kadar toplam 300 etkinlikle ve yenilenen mutfağıyla tam 400 bin kişiyi konuk etti.

'Anadolu Efes Katkılarıyla: Zengin Mutfağı'ndan 'Joseph K.'ya, 'Güle Güle Diva!'dan 'Ivanov'a içlerinde çocuk oyunlarının da olduğu ve pek çok kısa sürede kapalı gişe olan 13 DasDas prodüksiyonunun sahnelendiği sezonda 41 farklı konuk oyun da DasDas Sahne'de tiyatroseverlerle buluştu.

Fazıl Say, Iyeoka, Sertab Erener, Kenan Doğulu, Ezhel ve Büyük Ev Ablukada gibi kendi müzik türlerinin en önemli yıldızlarının binlerce müzikseverle buluştuğu 21 konsere ev sahipliği yapan DasDas, yılın ikinci yarısında iki gün boyunca Cem Yılmaz'ın son gösterisine sahnesini açarken, Kaan Sekban ve Doğu Demirkol gibi stand-up dünyasının önemli isimlerini de ağırladı. 20 atölye çalışmasıyla misafirlerine farklı deneyimler sunan DasDas'ta bu sezon toplam 120 bin bilet satıldı.

Sadece tiyatro oyunları, konser ve gösterileriyle değil, atölyeleriyle de dikkat çeken DasDas, yeni sezonda pek çok sürprizle kapılarını açacak.