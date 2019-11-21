DasDas Çocuk, 3 yaş üzeri çocukları tiyatroyla buluşturuyor

Baytekin, DasDas Çocuk'un sahnelediği sözsüz ve performansa dayalı çocuk oyunlarına ilişkin yaptığı açıklamada, uzun yıllar çocuk tiyatrosuyla ilgilendiğini ve yıllar önce meslektaşlarıyla, her tiyatroda çocuk birimi olması gerektiğini konuştuklarını söyledi.



"Nasıl olsun? Ne yapabiliriz? Nitelikli şeyleri nasıl yapabiliriz? diye düşünürken, birkaç çalışma yaptıktan sonra bir birim oluşturma kararı aldıklarını belirten Baytekin, "Birimin içerisinde bazı farklılıklarımız olsun istedik ve bir adım attık. Bu adım da bizi buraya kadar getirdi." dedi.



Baytekin, çocuk bölümünün DasDas kurulduğundan bu yana aktif bir şekilde devam ettiğinin altını çizerek, "Burada çalışmalarımız, atölyelerimiz, okuma tiyatrolarımız, çocuklarla ilgili çalışmalarımız, çalıştaylarımız oluyor." diye konuştu.



DasDas'ın yeni yerinde 3 sezondur çocuk oyunları sahnelediklerini kaydeden Baytekin, oyunların sözsüz ve bedensel performansa dayalı olduğunu dile getirdi.



Alper Baytekin, çocuk seyirciyle oyun öncesinde başlayan, sonrasında devam eden bir iletişim kurduklarını vurgulayarak, "Burada oyun yapıyoruz ve paylaşmak istiyoruz. Çocukları buraya davet ediyor ve onların buradan mutlu ayrılmaları için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bir oyunda 120 misafirimizi ağırlayabiliyoruz"



Sirkülasyonu olan bir seyirci potansiyeline sahip olduklarını aktaran Baytekin, şu bilgileri verdi: "İzlediğini bir daha izleyen çok misafirimiz oluyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Çünkü biz buraya taşınalı çok olmadı. Bu kadar kısa zamanda, ciddi sayıda misafir ağırladık. İlk sene, daha önceki yerimizde yarım sezonda bin 503 kişiye ulaştık. Bu sene ocaktan nisan sonunda kadar tam 3 bin 506 misafirimize ulaştık."