Dasdas Gökçe Bahadır'ın İlk Konserine Ev Sahipliği Yapıyor!
1 saat önce
Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır albüm projesinin 16 Mart'taki ilk konserinde Gökçe Bahadır DasDas'ta sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken, kariyerinde birçok kıymetli ödülün sahibi olan yetenekli oyuncu Gökçe Bahadır, müziğe olan tutkusuyla çıkardığı ilk albümünün ilk canlı konseriyle DasDas'ta sahneye çıkmaya hazırlanıyor.
Pop müzikte egemenlik kuran 70'ler, 80'ler ve 90'ların iyi hissettiren şarkılarından oluşan bir repertuar ile dinleyicilerin karşısına çıkacak olan Bahadır'a sahnede müzik hayatında 40. yılına giren prodüktör, müzisyen, orkestra şefi, besteci ve Türkiye'nin önemli bass gitar sanatçılarından Aykut Gürel ve orkestrası eşlik edecek.
Gökçe Bahadır, ilk konserinin hazırlıklarına son hız devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:10 Kaynak: Bültenler
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