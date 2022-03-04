DasDas'ın yeni oyunu "Bir İhtimal Daha Var" izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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DasDas'ın yeni oyunu "Bir İhtimal Daha Var" izleyiciyle buluştu

04.03.2022 11:06
DasDas'ın yeni oyunu "Bir İhtimal Daha Var" izleyiciyle buluştu

Kültür sanat ve eğlence merkezi DasDas'ın yeni oyunu "Bir İhtimal Daha Var"ın prömiyeri DasDas Atölye'de gerçekleştirildi.

Kültür sanat ve eğlence merkezi DasDas'ın yeni oyunu "Bir İhtimal Daha Var"ın prömiyeri DasDas Atölye'de gerçekleştirildi.

BKM, DasDas, Enka Sanat, İKSV ve Zorlu PSM'nin yürüttüğü "Ortak Yapım" projesi kapsamında sahnelenen oyunu Ebru Nihan Celkan kaleme aldı.

Yönetmenliğini Barış Gönenen'in üstlendiği oyunda Berfu Öngören, Talha Kaya ve Pelin Ermiş rol aldı.

İstanbul'da geçen oyun, işsizlikle mücadele eden iki üniversite mezunu Umut ile Ada'nın hikayesine odaklanıyor.

Hayatın zorluklarının yanı sıra dengesiz lise arkadaşları Barış'tan bıkan ikilinin, biraz nefes almak umuduyla doğaya kaçtıkları oyunda, hayatın hızla değişen değerleri, doğaya dönüş modası, bilginin ve deneyimin değersizleşmesi farklı karakterlerin bakış açısıyla işleniyor.

"Bir İhtimal Daha Var", 18 ve 24 Mart'ta yeniden DasDas'ta izlenebilecek.???????

DasDas'ın yeni oyunu Bir İhtimal Daha Var izleyiciyle buluştu

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Beşiktaş Kültür Merkezi, oyunlar, Atölye, DasDas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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