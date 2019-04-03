Son Dakika Haberleri: DasDas Müzik, Baharı Dört Büyük Konserle Karşılıyor!

DasDas Müzik, Baharı Dört Büyük Konserle Karşılıyor!

30 dakika önce

Sayısız tiyatro oyunu kadar önemli konserlere de ev sahipliği yapan DasDas, Nisan ayında farklı müzik türlerinin dört sevilen temsilcisini konuk etmeye hazırlanıyor.

DasDas Müzik, Baharı Dört Büyük Konserle Karşılıyor!, System.String[]

27 Nisan'da Kenan Doğulu, 19 Nisan'da Ezhel, 13 Nisan'da Gökhan Türkmen ve 26 Nisan'da Büyük Ev Ablukada, müzikseverleri DasDas Sahne'ye davet ediyor.

DasDas, bahara müzikseverleri yerinde tutamayacak dört büyük konserle giriş yapıyor. Nisan ayında üç hafta boyunca DasDas Müzik'ten birbirinden farklı melodiler yükselecek. Müzikseverler ilk olarak 13 Nisan'da, 2008'de çıkış yaptığı 'Büyük İnsan' şarkısının Youtube'da 5 milyon kişiye ulaşmasıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Gökhan Türkmen'le buluşacak. DasDas'ın avlusunda yer alan meydan sahnede gerçekleşecek konserde Türkmen, hem bu yıl çıkardığı mini albümündeki 'İhtimal Perisi', 'Ben Unuturum' ve 'Masal Olsa' gibi yeni parçalarını hem de en sevilen şarkılarını akustik olarak yorumlayacak.

19 Nisan'da ise DasDas Sahne, Türkiye hip-hop ve trap kültürünün önde gelen temsilcisi Ezhel'i ağırlayacak. Mayıs 2017'de hip-hop, trap ve reggae türlerini deneysel olarak birleştirdiği ilk albümü 'Müptezhel'i yayınlayan Ezhel, müzikseverlere unutulmaz bir konser deneyimi yaşatacak. Normalde bu tür müziği takip etmeyen dinleyiciler arasında bile favori sanatçılardan biri olan Ezhel'in ardından sahneyi Büyük Ev Ablukada devralacak. 1 Şubat'ta DasDas'ta bini aşkın seyirciyle buluşan grup, 26 Nisan'da herkesi dans ayakkabılarını giyerek DasDas Sahne'ye davet ediyor. Son yıllarda daha farklı bir hamleyle elektronik çizgiye geçiş yapan Büyük Ev Ablukada, son albümü 'Fırtınayt'ile farklı bir müzikal deneyim sunuyor.

DasDas Müzik, Nisan ayına, geçtiğimiz sezon caz projesiyle ağırladığı, bu yıl ise DasDas Sahne'deki ilk pop konserini verecek olan Kenan Doğulu ile veda edecek. Yüzlerce şarkıya besteci, söz yazarı, yorumcu ve aranjör olarak imza atan, çoğu klasikleşen unutulmaz şarkılarıyla Türkiye müzik tarihinin en önemli figürlerinden biri olan Doğulu, 27 Nisan Cumartesigünü DasDas Sahne'de en sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte söyleyecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:29 Kaynak: Bültenler

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