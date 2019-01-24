Son Dakika Haberleri: Dasdas Müzik, Yılın İlk Ayını Büyük Bir Konserle Bitiriyor!

Dasdas Müzik, Yılın İlk Ayını Büyük Bir Konserle Bitiriyor!

37 dakika önce

Her yıl hem Türkiye hem de dünyada yüzü aşkın konserle müzikseverlerle buluşan Türk Klasik Batı Müziği'nin en önemli temsilcisi Fazıl Say, 30 Ocak'ta ilk kez DasDas'ta dinleyicilerle buluşacak.

Dasdas Müzik, Yılın İlk Ayını Büyük Bir Konserle Bitiriyor!, System.String[]

DasDas, Metropol İstanbul'daki yeni yerinde, klasik müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden ECHO ile Beethoven Academy Ödülü'ne layık görülen, dünya çapında konserleri milyonlar tarafından izlenen Fazıl Say'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Beethoven Maratonu, Truva Sonatı ve Nazım Oratoryosu gibi pek çok özel projeye imza atan Say, zengin repertuarını DasDas'ta müzikseverlerle paylaşacak.

Fazıl Say'ın piyanosundan gelen melodiler, 30 Ocak'ta DasDas Sahne'den yükselecek. Yoğun ilginin olduğu konserin biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabilir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:15 Kaynak: Bültenler

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