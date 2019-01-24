Dasdas Müzik, Yılın İlk Ayını Büyük Bir Konserle Bitiriyor!

DasDas, Metropol İstanbul'daki yeni yerinde, klasik müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden ECHO ile Beethoven Academy Ödülü'ne layık görülen, dünya çapında konserleri milyonlar tarafından izlenen Fazıl Say'ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Beethoven Maratonu, Truva Sonatı ve Nazım Oratoryosu gibi pek çok özel projeye imza atan Say, zengin repertuarını DasDas'ta müzikseverlerle paylaşacak.

Fazıl Say'ın piyanosundan gelen melodiler, 30 Ocak'ta DasDas Sahne'den yükselecek. Yoğun ilginin olduğu konserin biletlerine Biletix üzerinden ulaşılabilir.