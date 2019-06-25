Son Dakika Haberleri: DasDas, sezonu Mor ve Ötesi konseriyle kapatıyor!
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DasDas, sezonu Mor ve Ötesi konseriyle kapatıyor!

1 saat önce

Rock müzik sahnesinin en önemli gruplarından mor ve ötesi, 28 Haziran'da Vodafone Red'in katkılarıyla vereceği unutulmaz konserle DasDas'ın sezon kapanışına imza atacak.

DasDas, sezonu Mor ve Ötesi konseriyle kapatıyor!, System.String[]

Toplamda 8 albüm, 1 EP ve 2 single yayınladığı kariyeri boyunca Türkiye rock piyasasını tanımlayan isimlerden biri haline gelen ve eriştiği bu konumu 20 yıl boyunca koruyan mor ve ötesi, 28 Haziran'da Vodafone Red'in katkılarıyla DasDas Sahne'de bini aşkın seyirci kitlesiyle buluşacak.

Bir sezon boyunca 7'den 70'e sayısız sanatseveri ağırlayan DasDas, bu konserle birlikte kısa bir mola verecek. Yeni sezonda kapalı gişe oyunları, yeni prodüksiyonları ve konser ile atölyeleriyle misafirleriyle buluşacak olan mekanda, mor ve ötesi sezonun son etkinliğine imza atacak.

Bu sene Aya İrini'deki canlı senfonik konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatan grup, 'Cambaz'dan 'Bir Derdim Var'a, 'Oyunbozan'dan 'Melekler Ölmez'e sevilen tüm şarkılarını DasDas Sahne'yi dolduran seyircilerle hep bir ağızdan söyleyecek.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:19 Kaynak: Bültenler
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