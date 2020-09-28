DasDas'ta yeni sezon başlıyor - Son Dakika

DasDas ekim ayında son dönemin kapalı gişe oyunlarından yaptığı özel bir programla kapılarını yeni tiyatro sezonu için açacak.

Sevilen tiyatro oyunları, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen DasDas Sahne'de seyircisiyle buluşacak.

Program kapsamında Şener Şen'i yeniden sahnelerle buluşturan "Zengin Mufağı" oyunu 1- 2 Ekim'de DasDas Sahne'de tiyatroseverlerin karşısında olacak.

DasDas prodüksiyonu oyunlarından "Westend/ Batının Sonu" 9 Ekim'de, "Joseph K." ise 16 Ekim'de sanatseverleri ağırlayacak.

Craft Tiyatro'nun bünyesindeki Bergüzar Korel'in tek kişilik oyunu "Kızlar ve Oğlanlar" 14 ve 30 Ekim'de DasDas'a konuk olacak.

Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen ve Tilbe Saran gibi usta isimlerden oluşan kadrosuyla "Vahşet Tanrısı" da 15 ve 29 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Tiyatroseverlere keyifli anlar yaşatmakla birlikte onların sağlığını ve güvenliğini de ön planda tutan DasDas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle almış olduğu tedbirleri üst düzeyde uygulamaya devam edecek.

Sosyal mesafeli oturma düzeninin yanında online biletleme ve temiz hava ile çalıştırılan iklimlendirme sistemlerinin kullanılacağı mekanda etkinliklerde misafirlerin alana girişleri ateş ölçümü yapıldıktan sonra sağlanacak.