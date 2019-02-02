Dasdas'tan Büyük Ev Ablukada Geçti!

Ocak ayındaki Sertab Erener ve Fazıl Say konserlerinin ardından Şubat ayının ilk gününde Büyük Ev Ablukada, Fırtınayt konseptiyle DasDas'ta müzikseverlerle buluştu.

DasDas Müzik, Şubat ayına Büyük Ev Ablukada konseriyle hızlı bir başlangıç yaptı. DasDas'ın yeni yerinde ilk kez dinleyicileriyle buluşan ve son albümleri 'Fırtınayt' ile elektronik müziğe attığı başarılı bir adım atarak yeni bir frekans yaratan Büyük Ev Ablukada, sahne enerjileri, görsel şovları ve iletişimlerindeki samimiyetle DasDas konserinde yaklaşık 1500 kişiyi farklı bir müzikal deneyimde buluşturdu.

Sadece müzikleriyle değil, müzikseverleri yakalayan ve dillere pelesenk olan sözleriyle de dikkat çeken Büyük Ev Ablukada konserinde, 'Fırtınayt' albümünün yanı sıra grubın eski albümlerinden de sevileni şarkılara binlerce seyirci grubu eşlik etti.

Eğlenceli sahne performanslarıyla da bilinen grup, yoğun ilgiyle karşılanan DasDas konserinde seyircilere keyifli anlar yaşattı.