Son Dakika Haberleri: Dasdas'tan İki Büyük Konser Müjdesi

Dasdas'tan İki Büyük Konser Müjdesi

20 dakika önce

DasDas, Metropol İstanbul'da açılan yeni yerinde Ocak ayında iki büyük konsere ev sahipliği yapıyor.

Dasdas'tan İki Büyük Konser Müjdesi, System.String[]

Türkiye'nin önemli sanatçılarından Sertab Erener ve dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say müzikseverlerle buluşacak.

Mert Fırat, Didem Balçın, Harun Tekin, Koray Candemir ve Muzaffer Yıldırım'ın ortak projesi olan DasDas, 2018-2019 sezonuna Metropol İstanbul'daki yeni yerinde girdi. Büyüyen yeni yerinde geçtiğimiz günlerde Koray Candemir ve mor ve ötesi grubunu ile yaklaşık 2000 kişiye keyifli bir konser imkanı sunan DasDas, Ocak ayında da iki büyük konsere ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin en başarılı kadın vokallerinden Sertab Erener, 19 Ocak Cumartesi günü konser verirken, dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say ise 30 Ocak Çarşamba günü müzikseverler ile DasDas'ta buluşacak. İki konsere de şimdiden ilgi oldukça yoğun.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:36 Kaynak: Bültenler

İstanbul, DasDas, Güncel
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