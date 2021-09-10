DasDas, yeni sezonda birbirinden farklı oyun ve konserlerle izleyiciyle buluşacak - Son Dakika

Yeni prodüksiyonları, tiyatro sezonunda kapalı gişe oynanan oyunları ve konserleriyle DasDas, yeni sezonda sanatseverlerle bir araya gelmeye hazırlanıyor.

Tiyatro sezonunu gelecek ay açacak olan DasDas'ta sanatçı Metin Akpınar süpervizörlüğünde "Deli Bayramı" izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Turgut Özakman'ın 1987 yılında kaleme aldığı "Deliler" eserinden uyarlanan "Deli Bayramı"nın oyuncu kadrosunda; Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu yer alıyor.

Oyun, 1 Ekim'de 20.30'da DasDas Sahne'de prömiyerini yapacak ve sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek.

Birbirinden farklı oyunlar ekim ayında tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak

DasDas, 7 Ekim'de Semaver Kumpanya'nın Tansu Biçer yönetmenliğindeki oyunu, ünlü yazar Moliere'in kült eseri "Cimri"ye ev sahipliği yapacak.

Serkan Keskin'in "Harpagon" performansının dikkati çektiği oyunda, Keskin'e sahnede Sezin Bozacı, Ahmet Kaynak, Mertcan Ertürk, Metin Alpargun, Cansu Saka, Onur Yalçınkaya, Ezgi Ulusoy Tamer, Onur Şenol, Selen Şenay, Uğur Senkeri ve Saniye Samra eşlik ediyor.

Kumbaracı50'nin Yiğit Sertdemir yönetmenliğindeki "Cyrano de Bergerac" adlı müzikli oyun ise 8 Ekim'de, "Westend/ Batının Sonu", 10 ve 31 Ekim'de 17.00'de DasDas Sahne'de seyirciyle buluşacak.

Moritz Rinke imzalı oyunda izleyenler, Eduard ve Charlotte'un şehirden uzakta lüks bir mahalledeki evlerinde eski dostlarını ve komşularını ağırladıkları geceye tanıklık ediyor.

Oyunun kadrosunda Evren Bingöl, Gün Koper, Mert Fırat, Naz Çağla Irmak, Pervin Bağdat ve Tülin Özen gibi başarılı oyuncular bir araya gelirken, oyunun yönetmenliğini ise Tuğsal Moğul üstleniyor.

DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Romeo ve Juliet"

DasDas'ın yeni prodüksiyonu "Romeo ve Juliet" de 15 Ekim'de 20.30'da prömiyer yapacak. Mert Fırat ve Nagihan Gürkan yönetmenliğindeki oyunda, Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Ceren Boz, Deniz Can Aktaş, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Naz Çağla Irmak, Onur Tanyeri ile Ümit Erlim yer alıyor.

Usta oyuncular Binnur Kaya, Dolunay Soysert, Güven Kıraç ve Levent Ülgen'i bir araya getiren "Vahşet Tanrısı" da 20 ve 27 Ekim akşamları 20.30'da DasDas Sahne'de olacak. Fransız oyun yazarı Yasmina Reza'nın ödüllü oyununda çocuklarının kavgası sonrası uzlaşmak üzere bir araya gelen ebeveynlerin dünyası izleyiciye sunuluyor.

DasDas Sahne'de ayrıca Kaan Sekban, "Kaan Sekban Saçmalar" adlı stand-up gösterisiyle 24 Ekim'de sahne alacak.

Usta oyuncu Şener Şen'in yıllar sonra aynı rolle tiyatro sahnesine döndüğü "Zengin Mutfağı" da yeni sezonda sahnelenmeye devam edecek. 28 ve 29 Ekim'de seyredilebilecek oyunda, Şener Şen'e Gizem Ergün, Onay Kaya, Uğur Arda Başkan ve Kutay Sandıkçı gibi genç oyuncular eşlik ediyor

Büyük Ev Ablukada topluluğu da "+1 Sunar: Büyük Ev Ablukada Akustik" konserleriyle 9 Ekim'de müzikseverlerle buluşacak.

Genç sanatçı Sena Şener de 30 Ekim'de DasDas Sahne'de hayranlarıyla bir araya gelecek.

Detaylı program "www.dasdas.com.tr" adresinden öğrenilebilir.