İzmir'de 635 bin konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor - Son Dakika

İzmir'de 635 bin konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor

31.10.2020 09:57
İzmir'de 635 bin konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor, System.String[]

DASK deprem bölgesinde göreve başladı.

DASK deprem bölgesinde göreve başladı. Ege Bölgesi genelinde zorunlu deprem sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), İzmir Seferihisar merkezli, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayımladı. DASK'ın tüm yöneticileri ile birlikte deprem bölgesinde olduğunu vurgulayan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, "İzmir ve depremin hissedildiği çevre illere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Enkaz altındaki vatandaşlarımızın bir an önce kurtarılmasını ve daha fazla can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

DASK'ın ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halinde hasar eksperlerini sahaya yönlendirdiğini ve hasar tespit çalışmalarını başlatmaya hazır olduğunu belirten Turgut şunları ifade etti:

"DASK olarak tüm imkanlarımızla vatandaşımızın yanındayız. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, evleri depremde hasar gördüyse ALO DASK 125 çağrı merkezi, dask.gov.tr internet sitesi ve e-devlet üzerinden hasar ihbarı yapabilirler."

Verilen bilgiye göre Ege Bölgesi genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut oranı yüzde 54 düzeyinde seyrediyor. Bu konutların 635 bini İzmir'de bulunuyor.

DASK, kuruluş amacı doğrultusunda Türkiye'nin herhangi bir yerinde meydana gelen depremlerde oluşan bina hasarlarını tazmin ediyor. Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahipleri, ALO DASK 125 Çağrı Merkezi'nden, dask.gov.tr internet sitesinden ve e-devlet üzerinden hasar ihbarında bulunabiliyor.

Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı

Ege Bölgesi 1 milyon 415 bin 444

İzmir 635 bin 55

Denizli 123 bin 722

Uşak 35 bin 755

Afyonkarahisar 61 bin 76

Aydın 167 bin 613

Muğla 178 bin 958

Manisa 153 bin 305

Kütahya 59 bin 960 - İSTANBUL

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, E Devlet, Deprem, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İzmir'de 635 bin konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor - Son Dakika Ekonomi


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