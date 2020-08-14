DASK kuruluşundan itibaren 394 milyon liralık hasar ödedi

17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yıldönümünde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaştı. Depremden bir yıl sonra kurulan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kuruluşundan bu yana toplam 394 milyon liralık hasar ödedi.

Kapsamdaki konutların yüzde 55'ini Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem güvencesine aldı. DASK'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "17 Ağustos Marmara Depremi ve sonrasındaki süreç, o günleri yaşayan bizlerin hafızalarından asla silinmeyecek. Aradan 21 yıl geçse de kayıplarımızın acısını hala en derinde hissediyoruz. Bununla birlikte maddi hasarları ülke ekonomisine yük olmadan yönetmekte artık daha deneyimliyiz. DASK, geçtiğimiz 20 yılda Zorunlu Deprem Sigortası yaptıran konut sahiplerine, depremlerin neden olduğu hasarlar için 394 milyon TL ödeme yaptı ve yaralarını sarıp hayata devam etmelerini kolaylaştırdı. Şimdi hedefimiz, ülkemizdeki tüm ev sahiplerinin DASK güvencesine girmesini sağlamak" dedi.