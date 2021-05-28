DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK'ın depremlerden sonra yaptığı ödemelerin Zorunlu Deprem Sigortası'na güveni artırdığını vurgulayarak, "DASK'ın kuruluşundan bugüne yaptığı toplam hasar ödemesi tutarı 900 milyon TL'ye yükseldi." dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Sigorta Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada güncel sigortalılık oranlarını, deprem ve sigortalılık bilincinin artırılması için yürütülen çalışmaları ve hedeflerini açıkladı.

Türkiye genelinde sigortalı konut sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı da yüzde 58'e ulaştı. DASK'ın yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri sayesinde toplam ödeme gücü de 40 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut DASK'ın yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalıştığını ve bu kapsamda 2021 yılını seferberlik yılı ilan ettiğini vurguladı. Turgut şunları ifade etti:

"DASK'ın kuruluşundan bu yana, 21 yılda ulaştığı yüzde 58 sigortalılık oranı Türkiye gibi sigorta bilincinin gelişme aşamasında olduğu bir ülkede çok önemli bir başarıya işaret ediyor. Ancak tüm konutlar ancak tüm konutları güvence altına almak için gidecek çok yolumuz var. Bu nedenle 2021 yılını seferberlik yılı ilan ederek pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için 'DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyasını başlattık. Yıl başından bu yana poliçe üretimlerinde yüzde 10 seviyesinde artış elde ettik. DASK olarak çabalarımızın sonuç bulmasından son derece gururluyuz."

İzmir depreminde 340 milyon TL, Elazığ depreminde 300 milyon TL hasar ödemesi

DASK'ın 27 Mayıs itibarıyla Elazığ merkezli depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası sahibi konutlar için yaptığı hasar ödemesi 300 milyon TL olurken, İzmir merkezli depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası sahibi konutlar için de 340 milyon TL tazminat ödendi. DASK, İzmir'de yaptığı ödeme ile kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en büyük hasar ödemesi tutarına ulaştı.

2020 yılında Elazığ ve İzmir merkezli olmak üzere iki hasar yapıcı deprem yaşandığını hatırlatan Turgut, "Elazığ merkezli depremde 40 bin, İzmir merkezli depremde 30 bin hasar ihbarı aldık. Eksperlerimizin incelemelerinin ardından bu dosyaların Elazığ'da yüzde 99'unu ve İzmir'de yüzde 98'ini sonuçlandırarak toplam 640 milyon TL hasar ödemesi yaptık. DASK'ın kuruluşundan bugüne yaptığı toplam hasar ödemesi tutarı da 900 milyon TL'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

"Yaşanan depremler sigortalılığın önemini tekrar hatırlattı"

2020 yılında iki büyük deprem yaşandığını ve DASK'ın depremlerden sonra yürüttüğü başarılı operasyon sayesinde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası'nın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Turgut, "Son depremlerde hasar yönetimimiz ile birlikte poliçe sahibi vatandaşlara yaptığımız ödemelerin DASK'a duyulan güvenin temel unsurlarından olduğunu biliyoruz. Biz DASK olarak Zorunlu Deprem Sigortası ile bir güvence kumbarası oluşturuyoruz ve ülkemizin herhangi bir köşesinde deprem olduğunda o kumbaradan sigortalılarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu nedenle de kapsamımızdaki tüm konutların güvence altında olmasına büyük önem veriyor ve tüm çalışmalarımız ile yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi yüzde 69'luk sigortalılık oranıyla ilk sırada

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 69'luk sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken; sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 58, İç Anadolu'da yüzde 53, Doğu Anadolu'da yüzde 51, Akdeniz'de yüzde 50, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 48 ve Karadeniz'de yüzde 46 düzeyinde seyrediyor. Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması 163 TL ve depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanıyor.