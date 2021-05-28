Üye Girişi
DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı - Son Dakika

DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı

28.05.2021 13:02
DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı, System.String[]

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK'ın depremlerden sonra yaptığı ödemelerin Zorunlu Deprem Sigortası'na güveni artırdığını vurgulayarak, "DASK'ın kuruluşundan bugüne yaptığı toplam hasar ödemesi tutarı 900 milyon TL'ye yükseldi.

DASK Koordinatörü Erdal Turgut, DASK'ın depremlerden sonra yaptığı ödemelerin Zorunlu Deprem Sigortası'na güveni artırdığını vurgulayarak, "DASK'ın kuruluşundan bugüne yaptığı toplam hasar ödemesi tutarı 900 milyon TL'ye yükseldi." dedi.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), Sigorta Haftası vesilesiyle yaptığı açıklamada güncel sigortalılık oranlarını, deprem ve sigortalılık bilincinin artırılması için yürütülen çalışmaları ve hedeflerini açıkladı.

Türkiye genelinde sigortalı konut sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı da yüzde 58'e ulaştı. DASK'ın yurt içi ve yurt dışı reasürans destekleri sayesinde toplam ödeme gücü de 40 milyar TL'ye yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DASK Koordinatörü Erdal Turgut DASK'ın yüzde 100 sigortalılık hedefiyle çalıştığını ve bu kapsamda 2021 yılını seferberlik yılı ilan ettiğini vurguladı. Turgut şunları ifade etti:

"DASK'ın kuruluşundan bu yana, 21 yılda ulaştığı yüzde 58 sigortalılık oranı Türkiye gibi sigorta bilincinin gelişme aşamasında olduğu bir ülkede çok önemli bir başarıya işaret ediyor. Ancak tüm konutlar ancak tüm konutları güvence altına almak için gidecek çok yolumuz var. Bu nedenle 2021 yılını seferberlik yılı ilan ederek pandemi koşulları altında hiç kimsenin deprem güvencesinden mahrum kalmaması için 'DASK Yaptıran Kazanıyor' kampanyasını başlattık. Yıl başından bu yana poliçe üretimlerinde yüzde 10 seviyesinde artış elde ettik. DASK olarak çabalarımızın sonuç bulmasından son derece gururluyuz."

İzmir depreminde 340 milyon TL, Elazığ depreminde 300 milyon TL hasar ödemesi

DASK'ın 27 Mayıs itibarıyla Elazığ merkezli depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası sahibi konutlar için yaptığı hasar ödemesi 300 milyon TL olurken, İzmir merkezli depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortası sahibi konutlar için de 340 milyon TL tazminat ödendi. DASK, İzmir'de yaptığı ödeme ile kurum tarihinde tek bir depremde yapılan en büyük hasar ödemesi tutarına ulaştı.

2020 yılında Elazığ ve İzmir merkezli olmak üzere iki hasar yapıcı deprem yaşandığını hatırlatan Turgut, "Elazığ merkezli depremde 40 bin, İzmir merkezli depremde 30 bin hasar ihbarı aldık. Eksperlerimizin incelemelerinin ardından bu dosyaların Elazığ'da yüzde 99'unu ve İzmir'de yüzde 98'ini sonuçlandırarak toplam 640 milyon TL hasar ödemesi yaptık. DASK'ın kuruluşundan bugüne yaptığı toplam hasar ödemesi tutarı da 900 milyon TL'ye yükseldi." açıklamasında bulundu.

"Yaşanan depremler sigortalılığın önemini tekrar hatırlattı"

2020 yılında iki büyük deprem yaşandığını ve DASK'ın depremlerden sonra yürüttüğü başarılı operasyon sayesinde Türkiye genelinde Zorunlu Deprem Sigortası'nın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden Turgut, "Son depremlerde hasar yönetimimiz ile birlikte poliçe sahibi vatandaşlara yaptığımız ödemelerin DASK'a duyulan güvenin temel unsurlarından olduğunu biliyoruz. Biz DASK olarak Zorunlu Deprem Sigortası ile bir güvence kumbarası oluşturuyoruz ve ülkemizin herhangi bir köşesinde deprem olduğunda o kumbaradan sigortalılarımızın yaralarını sarıyoruz. Bu nedenle de kapsamımızdaki tüm konutların güvence altında olmasına büyük önem veriyor ve tüm çalışmalarımız ile yüzde 100 sigortalılık hedefine ulaşacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Marmara Bölgesi yüzde 69'luk sigortalılık oranıyla ilk sırada

Açıklamada yer alan bilgilere göre, bölgesel bazda bakıldığında Marmara Bölgesi yüzde 69'luk sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alırken; sigortalılık oranları Ege Bölgesinde yüzde 58, İç Anadolu'da yüzde 53, Doğu Anadolu'da yüzde 51, Akdeniz'de yüzde 50, Güneydoğu Anadolu'da yüzde 48 ve Karadeniz'de yüzde 46 düzeyinde seyrediyor. Türkiye genelinde yıllık prim ortalaması 163 TL ve depremde hasar gören Zorunlu Deprem Sigortalı evler için ödenecek en yüksek teminat bedeli ise 268 bin TL olarak hesaplanıyor.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışına dakikalar kala Taksim Camii paylaşımı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, denize uçtu: 5 yaralı Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu! Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47 Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Mezarlıkta beyaz çarşaf şakası yaptılar, o anları kaydettiler Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını öldürüp, ardından çocuklarına kıydı

Son Dakika Haberleri
12:07 Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı
12:06 Bakan Elvan'ın ekonomi mesajı dikkat çekti: Kısa vadeli kazanımlar uğruna uzun vadeli hedeflerden asla geri adım atmayacağız
12:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu: Haziran, temmuz ve ağustosu rahat geçireceğiz
11:45 Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, sıkı parasal duruş vurgusu yaptı: Oynaklıklara karşı tampon işlevi görecek
11:38 Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!
11:37 Kızılyıldız-Partizan maçında sahaya damga vuran olay! Maç bitti, rakip kalecinin yanına gidip şortunu indirdi
11:16 Altın 522,5 lira ile son 7 ayın en yüksek seviyesinde
11:15 Oyuncu Ece Hakim, Harvard Üniversitesi'nden mezun oldu!
11:08 Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım
11:00 Son dakika: Daha önce bu rakamlar görülmedi! Dolar 8,5995, euro 8,47
Ayder Yaylası'nda çekilen konut inşaatına dair fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı Ayder Yaylası'nda çekilen konut inşaatına dair fotoğraf sosyal medyada tartışma yarattı         
12:50
Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı Pandemi kısıtlamaları yüzünden evlenemeyen Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ön balayına çıktı         
12:07
Batuhan Karadeniz, Batuhan Karadeniz, "Galatasaray için boş kağıdı imzalarım" dediği iddialarını yanıtladı: Böyle bir açıklamam yok!         
11:39
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahsettiği o kuyu! Arpa ektikleri yerden petrol fışkırdı         
11:18
Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım Sedat Peker iddialarının ardından gündeme gelen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Beni nasıl açığa alacaklar bir görelim bakalım         
11:09
Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
10:51
Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı Akşener, Erdoğan'ın kendisi için kullandığı "Gelin hanım" ifadesine yanıt verdi: Benim de kayınbirader demem lazım         
10:37
Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi Fahriye Evcen, karizmatik bir karesini paylaşan Burak Özçivit'e yorum yaptı: Çok tatlısınız beyefendi         
10:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 yıl önce yerini işaret etmişti! Taksim'deki cami bugün açılıyor         
09:35
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı Başarılı oyuncu Arzum Onan, imaj değiştirdi! Kısacık saçlarıyla Instagram'ı salladı         
09:08
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi Daha önceki photoshop kazalarını unutun! Dansöz Asena resmen yüzünü değiştirdi         
22:46
8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi 8 yaşındaki evladını acımasızca döven anne, tahliye olunca kızının ayağına sarılıp af diledi         
17:38
Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu Ekili tarlaya inen Kanadalı paraşütçüyle Burdurlu çiftçinin diyaloğu izleyenleri gülme krizine soktu         
17:31
Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş Kendisinden hamile kalmadığını iddia eden adam eşini öldürmüştü! Bebek kendisindenmiş         
17:28
Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu Sosyal medyadan yaptığı canlı yayın, belediye başkan adayının sonu oldu         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 13:06:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DASK sigortalılara 900 milyon TL hasar ödemesi yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement