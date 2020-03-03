DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü - Son Dakika
Son Dakika Güncel DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü - Son Dakika

DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü

6 saat önce

Üç ay önce kuruluşunu tamamlayan Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği'nin yöneticileri, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü, System.String[]

Üç ay önce kuruluşunu tamamlayan Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği'nin yöneticileri, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.


Vali Canbolat'ın kabulünde, DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli, dernekleri ve gönüllü üyeleri hakkında bilgi verdi. Meriçli, arama kurtarma personellerinin ilkyardımcı eğitimlerinin Kızılay tarafından tamamladığını söyledi. Meriçli, AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile bütün ekibe yönelik arama kurtarma eğitimlerinin mart ayında başlayacağını, bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından dernek bünyesinde 7/24 saat esasına göre hazır kıta arama kurtarma birimin oluşturulacağını belirtti.


20 bin metrekare üzerine kurulmakta olan "DASKUT Arama ve Kurtarma Derneği Eğitim Vadisi"nde eğitimler için özel parkurların hazırlandığını da belirten Tuncay Meriçli, maza simülasyonu için hurda araçlardan oluşan kaza eğitim alanı, deprem ve deprem tahliyesi için bir göçük simülasyonu hazırlandığını anlattı. Meriçli, gönüllü üyelik kayıtlarının derneğin www.daskut.com web sitesinden yapılabileceğini ve bütün eğitimlerin üyelere ücretsiz olduğunu ekledi.


Vali Canbolat, DASKUT Arama ve Kurtarma Derneği'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, destek sözü verdi. - BURSA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Kızılay, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobilin adresi resmiyet kazandı
Kocası tarafından bıçaklanan kadın öldü Karısını öldüren koca, cinayeti şiddetli geçimsizlik nedeniyle işlediğini söyledi Fuhuş operasyonunda, oyuncak ayının içinden binlerce lira ve tabanca çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak
17:09 DÜNYA MUTFAĞINA NE KADAR HAKİMSİN?
16:04 Zeytin yaprağının faydaları nelerdir? Zeytin yaprağı neye iyi gelir?
16:04 Yumurtanın faydaları nelerdir? Yumurta
16:04 Soğan suyunun faydaları nelerdir? Soğan suyu nasıl hazırlanır ve neye iyi gelir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 18:27:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]