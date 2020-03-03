DASKUT'a Vali Canbolat'tan destek sözü - Son Dakika

Üç ay önce kuruluşunu tamamlayan Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği'nin yöneticileri, Bursa Valisi Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.



Vali Canbolat'ın kabulünde, DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli, dernekleri ve gönüllü üyeleri hakkında bilgi verdi. Meriçli, arama kurtarma personellerinin ilkyardımcı eğitimlerinin Kızılay tarafından tamamladığını söyledi. Meriçli, AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile bütün ekibe yönelik arama kurtarma eğitimlerinin mart ayında başlayacağını, bu eğitimlerin tamamlanmasının ardından dernek bünyesinde 7/24 saat esasına göre hazır kıta arama kurtarma birimin oluşturulacağını belirtti.



20 bin metrekare üzerine kurulmakta olan "DASKUT Arama ve Kurtarma Derneği Eğitim Vadisi"nde eğitimler için özel parkurların hazırlandığını da belirten Tuncay Meriçli, maza simülasyonu için hurda araçlardan oluşan kaza eğitim alanı, deprem ve deprem tahliyesi için bir göçük simülasyonu hazırlandığını anlattı. Meriçli, gönüllü üyelik kayıtlarının derneğin www.daskut.com web sitesinden yapılabileceğini ve bütün eğitimlerin üyelere ücretsiz olduğunu ekledi.



Vali Canbolat, DASKUT Arama ve Kurtarma Derneği'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken, destek sözü verdi. - BURSA