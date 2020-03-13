DASKUT Mudanya'da kuruluşunu tamamladı - Son Dakika
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DASKUT Mudanya'da kuruluşunu tamamladı

10 dakika önce

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli ve yönetim kurulu üyeleri, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.

DASKUT Mudanya'da kuruluşunu tamamladı, System.String[]

Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma (DASKUT) Derneği Genel Başkanı Tuncay Meriçli ve yönetim kurulu üyeleri, Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'i makamında ziyaret etti.


Kaymakam Faik Oktay Sözeri'i ziyaretinde DASKUT Başkanı Tuncay Meriçli, ilçe teşkilatını tanıttı. Meriçli, Mudanya'da çok ciddi bir yapılanmaya gidileceğini, bu yapılanmanın başına da Mudanya teşkilatından Emre Bulut ve Cem Bilgiç'in getirildiğini ifade etti. Mudanya ilçe teşkilatını en kısa sürede faaliyete sokarak Mudanya ve çevresine fayda sağlamaya hazır olduklarını belirten Meriçli, ilçe teşkilatı için yer tahsisi konusunda kaymakamdan yardım sözü aldı. Meriçli, Mudanya halkını gönüllü olmaya davet ederek, gönüllü üyelik kayıtlarının derneğin www.daskut.com web sitesinden yapılabileceğini ve tüm eğitimlerinin üyelerine ücretsiz olduğunu söyledi.


Kaymakam Faik Oktay Sözer, DASKUT Arama ve Kurtarma Derneği'ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederken destek sözü verdi. - BURSA

Doğal Afet Sigortaları Kurumu, Faik Oktay Sözer, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:47 Kaynak: İHA
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