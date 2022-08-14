Balıkesir haberi | BALIKESİR - Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir haberi | BALIKESİR - Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak

14.08.2022 13:16

Gelen Balıkesir haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar sonucu ortaya çıkarılan surlar, bölgenin turizmine katkı sunacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan ve Anadolu'da hüküm sürmüş birçok medeniyetten izlere ev sahipliği yapan Daskyleion Antik Kenti'nde kazılar sonucu ortaya çıkarılan surlar, bölgenin turizmine katkı sunacak.

Geçmişi milattan önce 3000'li yıllara dayanan Ergili Mahallesi'ndeki antik kentte 1954'te başlatılan kazılar, Prof. Dr. Kaan İren başkanlığında devam ediyor.

Bu yıl 28 Haziran'da başlayan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Bandırma ve Manyas belediyeleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Bandırma Çelebi Liman İşletmesi firmasının desteğiyle sürüyor.

Kazı çalışmaları kapsamında kentin 4,5 metre yüksekliğe sahip surları üzerine yoğunlaşıldı.

Görselliğiyle yerli ve yabancı tatilcilerin ilgisini çeken surların, bölge turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

"Gordion'daki duvarlarla çok büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz"

Kazı Heyeti Başkanı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kaan İren, AA muhabirine, surların ortaya çıkarılmasıyla Daskyleion'a turizm için biraz daha görsellik kazandırmak istediklerini söyledi.

İren, milattan önce 7. yüzyılda yapımına başlanılan surların örgüsünün zamanla farklılık gösterdiğini belirterek, "Duvar örgü tekniği zamanla biraz daha farklılaşıyor. Daha itinalı hale geliyor, bunun dışında kalan kısımlarda ise daha çok Orta Anadolu'da Friglerin başkenti olan Gordion'daki duvarlarla çok büyük benzerlikler olduğunu görüyoruz. Bu da benzer veya aynı ustaların bu duvarlarda kullanılmış olabileceği fikrini bize getiriyor." diye konuştu.

"Bu duvarlar ortaya çıkınca kentin görselliği artacaktır"

Duvarların, kol gücüyle aydınlığa kavuştuğunu vurgulayan İren, 30 küsur metre uzunluğa ulaşan duvarı toprak altından gün ışığına çıkardıklarını ifade etti. İren, şunları kaydetti:

"Bu duvarlar ortaya çıkınca kentin görselliği artacaktır ve insanlar geldiği zaman biraz daha farklı bir gözle kenti göreceklerdir. Tekrar ziyaret etmek isteyip surların yanında fotoğraf çektirmek isteyeceklerdir. Böylelikle bir cazibe merkezi haline geleceğini tahmin ediyoruz. Daskyleion, turizmin bir parçası olma yolunda biraz ötelenmiş sayılabilir. Daskyleion'u Manyas Gölü ile birlikte düşünmek lazım, birisi bir doğal güzellik, diğeri tarihi güzellik, ikisini bir araya getirdiğimiz zaman eşsiz bir birliktelik doğacağını düşünüyorum."

YORUMLAR
500
Gönen'de fırtına ve yağış etkili oldu Gönen'de fırtına ve yağış etkili oldu Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu Trafoya çarpan şahin yangına sebep oldu Kazdağları'nda orman yangını Kazdağları'nda orman yangını
Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir haberi | BALIKESİR - Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:31 Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçları açıklandı! 20 bin sözleşmeli öğretmen alınacak
11:35 Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı
11:35 Festivale ikinci el elbiseyle katılan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin gündem oldu
11:12 Konyaspor, Fenerbahçe maçı için TFF'ye başvurdu
11:08 ABD'de maymun dehşeti! Çocuğu kucağına alarak kaçırmaya teşebbüs etti
11:07 Rusya ve Esed'in kontrolünde olan Humus'ta karnaval düzenlendi
10:53 Cicaldau için Galatasaray'a beklenen teklif gelmedi
10:56 Güne yatay seyirle başlayan dolar 17,96'dan alıcı buluyor
10:34 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.026 lira seviyesinden işlem görüyor
10:25 Öğrencisinden hamile kalan OnlyFans modeli öğretmen doğumu canlı yayınlayacağını söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 11:47:25. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir haberi | BALIKESİR - Daskyleion Antik Kenti'nin görünürlüğü surların ortaya çıkmasıyla artacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement