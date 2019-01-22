Datathon"Da Kazanan Geleceğin Veri Bilimcileri Belli Oldu

ING'nin, inovasyon ekosistemine destek kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği online veri bilimi yarışması "ING Datathon"da kazananlar belli oldu.

ING'nin, inovasyon ekosistemine destek kapsamında bu yıl ilk kez düzenlediği online veri bilimi yarışması "ING Datathon"da kazananlar belli oldu.



Yarışmacıların, kodlama becerilerini ve matematiksel ve istatistiksel algoritmaları kullanarak veriden katma değeri yüksek sonuçlar çıkartmalarının beklendiği ING Datathon'da ilk üçe giren yarışmacılara, düzenlenen ödül töreninde, 2 bin lira, 15 bin lira ve 10 bin liralık hediye çekleri verildi.



Geleceğin veri bilimcilerinin arandığı ING Datathon'da, öncelikle katılımcılara yarışma sorusu ve veri seti verildi.



Ardından da, bir aylık sürede, yazdıkları kodlar, ürettikleri çözümler ve çözümlerini görselleştirdikleri grafiklerle birlikte, kendilerini ve projedeki yaklaşımlarını anlatan üçer dakikalık videoları istendi.



Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Okan Örsan Özener ve Dr. Erinç Albey'in yanı sıra ING Bank'ın teknoloji, krediler risk analitiği, veri yönetimi ve CRM risk analitiği gibi bölümlerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan Datathon jürisi tarafından yapılan değerlendirme ile ilk 10'a kalan yarışmacılar belirlendi.



ING Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Şamlı, verinin ulaşılabilirliği ve çeşitliliğinin her geçen gün hızla arttığı günümüzde, rekabet tanımının da artık değiştiğini söyledi ve şöyle devam etti:



"Günümüz dünyasında rekabette öne geçmek için tüm süreçlerinizi veriye dayandırmanız gerekiyor. Buna hedef belirleme, karar alma, uygulama gibi tüm aşamalar dahil.



"Bunun için de kodlama ve matematiksel/istatistiksel algoritmaları kullanarak, datadan katma değeri yüksek sonuçlar elde etmeniz gerekiyor.



"Biz de ING olarak bankacılık deneyimini müşterilerimiz için bambaşka bir noktaya taşıma iddiamız doğrultusunda adımlarımızı veriye dayanarak atıyoruz.



"Büyük veriye, yapay zekaya, istatistiğe, veri analizine, yeni teknolojilere meraklı genç veri bilimcilere kapımızı açıyoruz.



"Bu yaklaşımla, 2014 yılından bu yana düzenlediğimiz ING Hackathon'dan sonra ilk kez, ING Datathon adıyla düzenlediğimiz online yarışmamızda, geleceğin veri bilimcilerini aradık.



"Önümüzdeki süreçte Datathon ile bu alandaki genç yeteneklere destek vermeyi sürdüreceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul

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