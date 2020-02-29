Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu - Son Dakika

Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu

6 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde 14. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi.

Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde 14. Uluslararası Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu düzenlendi.

Datça Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Datça Kaymakamlığı destekleriyle düzenlenen organizasyona 315 sporcu katıldı.

Bu yılki teması "Sıfır Atık" olarak belirlenen maraton, Taşlık Plajı'ndan başladı. Maratonda yüzücüler, 3 kilometrelik uzun ve 1500 kilometrelik kısa parkurda mücadele etti.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar yüzücülere alkışlarla destek verdi.

Yarışma öncesi sporcular, İdlib'de şehit olan askerler için "Başımız sağ olsun" yazılı pankart açtı.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Türkiye'nin birçok bölgesinde kış koşullarının etkisini sürdürdüğünü, Datça'da deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğunu söyledi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise bu yıl 14'üncüsü düzenlenen maratonun geleneksel hale geldiğini ifade etti.

Yarışlar sonunda katılımcılara madalya verildi. Yarışı tamamlayamayan bazı sporcular da teknelerle alana getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Maratonda dereceye giren sporcular şunlar:

Uzun mesafe 3 kilometre:

Erkekler

1- Ahmet Nakkaş


2- Turgut Esen


3- Timuçin Gülaç


Kadınlar


1- Bengisu Avcı


2- Aysu Türkoğlu


3- Rojin Motlagh


Kısa mesafe 1500 kilometre:

Erkekler

1- Okan Ulaş


2- Samet Yılmazer


3- Uygar Civelek


Kadınlar


1- İmren Uyar


2- Melisa Soyluer

3- Melike Öztürk

Muğla, Datça, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Edirne'nin ünlü tava ciğerine yüzde 12 zam geldi
Türkiye ile Çin arasında 5 yılda 126 milyar dolarlık ticaret yapıldı Rus muhabir İdlib'den duyurdu: Türkler acımıyor, savaşın seyri değişti Habur Sınır Kapısı, koronavirüs nedeniyle iki yönlü geçişlere kapatıldı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 00:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Datça 14. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]