Muğla'nın Datça ilçesinde, 16'ncısı düzenlenecek Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, 29 Ocak'ta yapılacak.
Datça Kaymakamlığı öncülüğünde, Datça Belediyesi, Datça Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün katkılarıyla Taşlık Plajı'nda gerçekleştirilecek etkinlikte sporcular, 1500 ve 2500 metrelik parkurda kulaç atacak.
Her yıl farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen maratonunun, bu yıl "iklim krizi ve orman yangınları" temasıyla yapılacağı bildirildi.
Maraton geçen yıl salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler anısına gerçekleştirilmişti.
Kaynak: AA
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